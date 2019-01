The examples populate this alert with dummy content

ARREL Arnaldo Dueñas es el nuevo gerente de la Mancomunitat de l’Alcoià y el Comtat El alcalde de L'Orxa sustituye en el cargo a Mariona Carbonell, que cesa por motivos personales miércoles, 02 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (02/01/2019) Arnaldo Dueñas es el nuevo gerente de la Mancomunitat de l’Alcoià y el Comtat. Dueñas ocupa, desde este primer día del mes de enero, las tareas de coordinación del ente mancomunado. El pleno del pasado 26 de diciembre decidió que fuera él quien sustituyera en el cargo a Mariona Carbonell, gerente de la Mancomunitat durante estos tres años, que se marcha por razones personales. Lo ha explicado en el programa Arrel el presidente, Manuel Gomicia, quien ha agradecido su trabajo. "Lo dije en el pleno y lo digo en la radio: quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Mariona. El proyecto de la Mancomunitat es un proyecto muy ilusionante y en tres años hemos creado cantidad de servicios para todos los pueblos y un porcentaje de esta nueva Mancomunitat se debe a Mariona como representante del equipo". El nuevo gerente de la Mancomunitat de l’Alcoià y el Comtat compagina su nuevo cargo con su puesto en la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas del organismo y la alcaldía de L’Orxa.