CLUB AIKIDO ALCOY Aroa y Paula Balaguer, junto a Nicolás Cortés consiguen el grado de cinturón negro 1° Dan Es la primera vez que lo consiguen en el club menores de edad - Después de 24 años desde su fundación, se obtienen resultados en la categoría Aikido infantil miércoles, 26 de febrero de 2020

El pasado domingo 23 de febrero el Club Aikido Alcoy Om logró un hito inédito: tres de sus aikidokas, Aroa Balaguer, Nicolás Cortés y Paula Balaguer, consiguieron el grado de cinturón negro 1° Dan siendo menores de edad. Además, cabe destacar que el tribunal, formado por los más altos grados a nivel nacional en la disciplina de Aikido, expresó su felicitación y una calificación de "excelente" para los tres jóvenes por haber realizado un muy buen trabajo durante el curso y posteriormente los exámenes. Es la primera vez que el Club Aikido Alcoy Om presenta a tres alumnos provenientes de la cantera siendo un logro importante no solo para el club sino también para la ciudad de Alcoy ya que son los primeros alcoyanos menores de edad que han obtenido ese grado de cinto negro. Después de 24 años desde su fundación, se obtienen resultados en la categoría Aikido infantil, ya que con la categoría de adultos el club cuenta con más de 25 cintos negros. Finalmente, y para completar un fin de semana de éxitos, cuatro aikidokas de la categoría de adultos aprobaron también su examen: David Picurelli y Juan Rabadán el cinto negro 1° Dan y Salud Bravo y Fran Gómez cinto negro 2°Dan.