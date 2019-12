The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Aroma de victoria El Alcoyano presenta su exclusivo perfume en el Centro Comercial Alzamora lunes, 23 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano presentó un nuevo producto para estas navidades. Los jugadores de la primera plantilla, Juli, Pablo Carbonell, Migue Aracíl y Garcés, presentaron el nuevo perfume en el establecimiento de la perfumería Equivalenza situada en el Centro Comercial Alzamora. Los jugadores del Alcoyano se mostraron muy participativos de esta iniciativa y además hablar del producto en cuestión, firmaron autógrafos a los asistentes a la cita. Todos los jugadores coincidieron en la calidad del nuevo perfume y destacaron la fragancia como “fresca y atractiva”. Mientras que en el tema deportivo mostraron su intención de ganar ante el Ilicitano y terminar el año de una forma excelente e invictos. Algo que sucedió tras ganar 0-3 al filial franjiverde .