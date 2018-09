The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Arranca la décima edición del contrafestival de música independiente, el Moniàtic Charlas, exposiciones, música y hasta una partida de pilota valenciana conforman el programa que comienza este jueves en l'Escenari y continuará todo el fin de semana en Cerveses Lluna y El Partidor jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/09/2018) La décima edición del Moniàtic plantea un variado programa entre charlas, exposiciones, pilota valenciana y muchos conciertos. La música es la protagonista desde esta tarde, a las ocho, con la actuación de Carles Belda y una muestra de carteles del Moniàtic, en el pub l’Escenari. El viernes, el festival más alternativo, que surgió en 2002 como respuesta al Mediatic, se acerca hasta el cauce del río. ¿El cartel? En este caso, MAR, con su estilo naíf y hippie, el rock de los alcoyanos Desustancia y Pájara Rey, la nueva sensación en Murcia con un rollo muy jijiPunk. No obstante, el gran día del Moniàtic será el sábado, que arranca a las once con una mesa redonda sobre autogestión cultural, en la Glorieta, una de las novedades del festival. A las cuatro y media de la tarde del sábado continuará la música más variada en el solar de la calle Sant Rafael, con grupos como No Members, Las Infrarojas, Tipex, Albuferians y Júlia.