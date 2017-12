The examples populate this alert with dummy content

VÍDEO REPORTAJE Arranca el Nadal Alcoià La adoración de Les Pastoretes inicia la Trilogía de la Epifanía en Alcoy domingo, 31 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Les Pastoretes, con su adoración a la Sagrada Familia, ha dado por iniciada la Trilogía de la Epifanía en Alcoy. El singular desfile ha estado acompañado por el buen tiempo y protagonizado por la infancia, ataviada con la indumentaria típica de los pastores que fueron los primeros en acudir a adorar al recién nacido. La comitiva ha ofrecido sus bailes por la calle San Nicolás y plaza de España, siguiendo la tradición iniciada en 1889, cuando comenzó a celebrarse este acto. La música más aplaudida de estas fiestas, L’Entrà dels Reis, de Camilo Pérez Monllor, fue estrenada en el desfile de Les Pastoretes el 5 de enero de 1915.