The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Arranca la reforma del campo de la Vía La primera fase del proyecto, en debate durante 6 años, cuesta 500.000 euros, financiados por el Ayuntamiento miércoles, 08 de febrero de 2017 Han comenzado las obras de uno de los proyectos casi históricos de Cocentaina: la reforma del campo de fútbol de la Vía, junto al polideportivo. Después de seis años de negociaciones, la primera fase del proyecto está en marcha desde esta semana. Los trabajos consisten en contener los taludes de la zona para garantizar la estabilidad del terreno, que dispondrá de césped artificial y de una grada, parte de ella cubierta. Esta primera fase cuesta medio millón de euros, financiados con fondos municipales procedentes del remanente positivo de tesorería. La alcaldesa, Mireia Estepa, que ha visitado el inicio de las obras, destaca el trabajo de los deportistas contestanos y de sus compañeros en el Gobierno local para que el proyecto sea una realidad.