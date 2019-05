The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Arranca el reparto de los 3.099 kilos de pólvora en el Baradello Centenares de festeros recogen el explosivo que quemarán el próximo lunes en las batallas de arcabucería jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge ha iniciado esta mañana el reparto de pólvora para el Alardo de 2019. El albergue del Baradello de Moya está siendo el escenario de la distribución de los 3.099 kilos solicitados para las batallas de arcabucería de este año, lo que supone 157 kilos más que en la edición de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2018. El Casal ha habilitado dos filas para dispensar el material a los festeros en función si han alquilado la cantimplora o la tiene en propiedad. Una acción que, durante esta mañana, se ha llevado a cabo de una "manera fluida" y que se ha realizado con el control y la supervisión de expertos de armería profesional y de la Guardia Civil, según informan desde El Casal. Los interesados en retirar el material pirotécnico disponen hasta las siete de la tarde de hoy y mañana, de 10:30 a 12:30 hores, para acudir al albergue del Baradello de Moya, en el Preventorio.