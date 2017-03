The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Arranca el Tourmalet El Enrile PAS Alcoy se enfrenta a domicilio el domingo a las 18h al Reus Deportiu, segundo clasificado que tan sólo ha encajado una derrota como local – Los de Sergi Punset buscan alargar la buena dinámica de resultados viernes, 24 de marzo de 2017 El Enrile PAS Alcoy afronta una dura y complicada salida. Juega a domicilio el domingo a las 18h frente el Reus Esportiu, segundo clasificado de la OK Liga que tan sólo ha encajado una derrota jugando como local y fue ante el Vic, tercer clasificado actualmente, por 4-6 en diciembre. Arranca así el Tourmalet para los de Sergi Punset. Primero Reus, después Vic, Barcelona Lassa, Liceo y por último Vendrell. Calendario de vértigo el que tiene por delante el Patín Alcodiam las próximas jornadas en las que tratará de sumar cuantos más puntos mejor para estar más cerca de la permanencia. Hasta el momento, en los cuatro últimos encuentros, el Enrile ha logrado tres victorias y un empate llegando a los 28 puntos que tiene actualmente, los mismos que el Noia Freixenet, que ocupa el séptimo puesto en la tabla, uno por encima del equipo de Alcoy. La imagen del Patín cada vez es más sólida y compacta, tanto que la pasada jornada remontó un resultado en contra de 0-2, y no sólo eso, ya que podría haber ganado al Vilafranca de no haber sido por el portero rival que por su corpulencia y estatura, apenas dejaba huecos en la portería para que los jugadores de Sergi Punset pudieran lanzar al bola hasta el fondo de la red. En ese encuentro finalmente se empató a 3 con gol de Pere Cañellas. En el partido de la primera vuelta el Alcodiam perdió 3-5 frente el Reus Deportiu. Un rival consolidado en esta categoría que tiene en el ataque su principal arma, siendo el segundo equipo más goleador con 97 tantos a favor, tan sólo por detrás del líder, el Barcelona Lassa que ha pasado el centenar de goles anotados. Si el ataque es el principal arma del conjunto catalán, la defensa deberá ser la del Patín Alcodiam que también está teniendo cada vez más fortaleza en esa zona de la pista y además, en cada partido realizan más llegadas de peligro a la portería rival.