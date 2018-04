The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Arrancan las obras de Entenza Tráfico corta el tramo de la primera fase, cuya reforma se prolongará entre 3 y 5 meses martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/04/2018) Las obras de remodelación de la calle de Entenza han comenzado. Poco después de las 13.30 horas de este martes ha quedado cortado el tramo correspondiente a la primera fase del proyecto de reforma: entre Espronceda e Isabel La Católica. Las dos calles pasan a tener doble sentido, mientras que la línea 3 del autobús pasará por la calle del Pintor Cabrera. Para paliar la pérdida de plazas de aparcamiento el Ayuntamiento ha habilitado un solar en la calle del Cid. El tiempo estimado de obra para esta primera fase oscila entre los 3 y los 5 meses, según el Ayuntamiento. La nueva Entenza, según esos plazos, debe estar acabada antes de un año. La obra cuesta 1,4 millones de euros. La responsable de la ejecución es la empresa Hormigones Martínez.