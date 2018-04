The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Arriba l'ànima de la festa L'autor, actors i la directora del sainet fester de l'Associació de Sant Jordi i el seu Quadre Artístic l'han presentat a Radio Alcoy viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (12/04/2018) El teatre fester s'incorpora aquest divendres als actes de les festes de Moros i Cristians. La vespra de l'estrena de El alma de la fiesta, original d'Oscar Martínez Albero, l'autor, actors i la directora de l'obra l'han presentat a Radio Alcoy. La funció trasllada a l'espectador a casa de quatre personatges "que veuran com els canvia la vida d'un dia a un altre", segons ha explicat Oscar Martínez Albero. La seva directora, Marisa Albero Moltó, destaca que el sainet "no deixarà a ningú indiferent" i anima a mirar a través de l'obra l'ànima més solidària de cadascú.

Al costat de Paco Aznar, conductor de Amagatalls de la Festa i actor de El alma de la fiesta, intervenen al programa el petit Oscar Martínez, que interpreta a Jordi, Marta Pasqua que en l'obra és Uxue, Juan Javier Gisbert, que representa a Markel, entre d'altres. Les funcions tindrán lloc divendres 13 d'abril a les 20,30 hores i dissabte 14 d'abril a les 18,00 i 20,30 hores en el Teatre Calderón. Les localitats es poden adquirir a les taquilles del Teatre Calderón i en ticketalcoi.com