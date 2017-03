The examples populate this alert with dummy content

ARREL Art Nostre bate récord de participación con 57 autores La muestra de la bienal arranca en mayo en Alcoy una gira por los municipios de la comarca miércoles, 29 de marzo de 2017 La bienal Art Nostre ha batido en su quinta edición el récord de participación. 57 artistas han presentado obras, de entre las que el jurado ya ha seleccionado las 24 que formarán la exposición itinerante que arranca en mayo en Alcoy. El jurado todavía debe definir el ganador del certamen, que tendrá por premio una exposición individual en Alcoy, Ibi y Muro. La bienal, organizada por la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat y el colectivo Art Nostre, ha conseguido la mayor participación de sus cinco ediciones. Una de las promotoras, la historiadora del arte Lucía Romero, detalla que el número de obras es similar al de las ediciones previas, en las que cada autor podía presentar hasta dos trabajos. “Ahora solo podían presentar uno, por lo que el certamen nunca había reunido a tanto artista”, manifiesta. Aunque la mayor parte de los autores son valencianos, han llegado trabajos de otras autonomías e incluso alguna extranjera. “Estamos muy satisfechos por la respuesta que ha tenido la bienal”, afirma Romero, quien destaca, además, la diversidad de propuestas artísticas recibidas. “La mayoría es pintura pero había hasta colecciones de fotografías con móvil o performance”, subraya. Rubén Fresneda, miembro del jurado, añade que algunos de los formatos de las obras hacían inviable que fuesen seleccionados para formar la exposición que este año y el siguiente va a recorrer los municipios de la Mancomunidad, así como Ibi y Villena, que también respaldan el proyecto. La muestra está compuesta por 24 piezas. El jurado se reunirá el 6 de mayo para decidir cuál es la ganadora, cuyo autor tendrá derecho a una exposición con catálogo en Alcoy, Ibi y Muro. La decisión será el día de la inauguración de Art Nostre en la capilla del asilo, en Alcoy.