Art per a un centenari Nou artistes revisiten la figura i obra de Joan Valls en una exposició que inicia els actes de l'any dedicat al poeta miércoles, 01 de febrero de 2017 L'Any Joan Valls arranca aquest divendres amb una exposició col•lectiva a la Capella de l'antic asil de El Camí. La mostra 100 vegades Joan Valls està composta pels treballs de nou artistes contemporanis què, a través de diverses disciplines, s'endinsen en la figura i obra del poeta nascut a Alcoi l'any 1917. L'exposició que s'inaugura aquest divendres a les 20 hores inclou obres de Neus Bou, Rafa Calbo, Rafael del Corral, Rubén Fresneda, Pau Sellés, Fernando Rincón, José Antonio Picazo, Verónica Ortuño y Elena Martí. Tots ells han posat el seu talent creatiu al servei d'aquest projecte sostingut pel col•lectiu Art Nostre. La comissària de l'exposició, Lucía Romero, explica que els artistes han treballat "la imatge i l'obra poètica" de Valls. La inauguració comptarà amb un recital de poesia, que completarà el recorregut per les peces de pintura, escultura, fotografia o art conceptual que formen la mostra. Al llarg de febrer i març haurà visites guiades a la mostra, que aspira a arribar a altres indrets del País Valencià i de Catalunya.

L'exposició obri un intens any d'activitats al voltant de Joan Valls. "Fa mesos que una comissió formada per col•lectius i entitats de la ciutat està treballant per a fer un calendari d'activitats", manifesta el regidor de Cultura, Raül Llopis, que agraeix la faena dels comissaris de la mostra.