The examples populate this alert with dummy content

ASOCIACIÓN CULTURAL SAMARITA Arte benéfico y ‘cartas XL’, nuevas propuestas de los Samarita La asociación cultural reúne a 22 artistas en una exposición previa a la subasta de sus obras y organiza un concurso de cartas de gran formato para el día del Bando miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La asociación cultural Samarita da a conocer dos nuevas iniciativas. Por una parte la exposición de obras de 22 artistas que podrá visitarse del 26 al 29 de diciembre en la sala Ágora. Las obras serán subastadas el día 29, a las ocho y media, con el objetivo de recaudar fondos para el Hogar San José y la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer. Maria Guillem es una de las organizadoras. “Agradecemos a todos los artistas que han participado en esta exposición benéfica, son 22 artistas solidarios de una gran calidad artística y humana”. Por otro lado y junto a la escuadra de negros de la filà Verdes, habrá un concurso de cartas de gran formato el día del Bando. El jurado valorará, sobre todo, la originalidad, como dice Fernando Amat, uno de los escuadreros. “Es una primera edición y esperemos que no sea la última. Las cartas grandes tiene que tener sobre todo originalidad”. El fallo del concurso será el día 5 en el Campamento Real y habrá dos premios: la mejor carta tendrá 200 euros y la más original, 100. Los premios serán vales de compra para gastar en el centro comercial Alzamora.