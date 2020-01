The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Arte-terapia y ecología en el programa Àgora La educadora social y art-terapeuta Mónica Ruiz ha estado en Radio Alcoy para explicar su proyecto denominado La Permacultura viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (22/01/2020) El programa Espacio Àgora ha tenido en esta ocasión la entrevista con la educadora social y art-terapeuta Mónica Ruiz quien ha explicado su innovador proyecto La Permacultura, que ofrece servicios de art-terapia y ecología. También interviene nuestra colaboradora habitual la psicóloga Macarena Florencio con sus habituales consejos para buscar trabajo.