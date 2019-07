The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Arte a tres bandas en el CADA Cultura otorga las becas residentes, de 10.000 € cada una, de los premios Llançadora a Mónica Jover, Estela Tormo y Eduard Comelles - Los artistas desarrollarán sus proyectos los próximos meses en el antiguo edificio del Monte de Piedad viernes, 26 de julio de 2019

Mónica Jover, Estela Tormo y Eduard Comelles ganan los premios de creación e investigación en artes contemporáneas Llançadora. El jurado ha elegido sus propuestas entre las 41 presentadas a este certamen convocado por el Ayuntamiento de Alcoy. La alcoyana Mónica Jover recibirá la beca en la modalidad de Creación Visual y realizará en el hall del IVAM CADA su proyecto titulado Hilando…el tiempo. El grupo alcoyano Júlia, con Estela Tormo, grabará un disco en el estudio de la factoría IVAM CADA titulado Casa. Y en la categoría Instalación/Performance ha sido premiado el barcelonés Eduard Comelles con su proyecto Trencar el silenci. Los artistas, que recibirán una beca de 10.000 euros cada uno, desarrollarán sus proyectos durante los próximos meses, hasta noviembre, en el IVAM CADA Alcoy.