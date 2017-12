The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Arte y naturaleza para la integración 150 alumnos de Infantil, Primaria, Bachillerato y Educación Especial reivindican una ciudad mejor a través del proyecto Plantea Oroneta martes, 05 de diciembre de 2017 Conseguir una ciudad mejor a través del arte. Y hacerlo desde la integración. Son las claves del proyecto Planeta Oroneta, que por primera vez ha celebrado encuentro en Alcoy. Ha sido este martes en la plaza de La Uixola. Alumnos de Infantil de Horta Major, de Primaria de El Romeral, de Bachillerato de Andreu Sempere y de Educación Especial de Tomás Llácer se han unido para manifestar cómo quieren que sea su ciudad y llenar de naturaleza un espacio urbano. Carmen Calabuig, organizadora de este primer encuentro, explica que, a través de grupos, los alumnos muestran sus emociones y, desde una perspectiva crítica con el entorno que les rodea, proponen cambios que benefician a los ciudadanos. El gran objetivo, no obstante, es que los alumnos con diversidad puedan salir de su centro y participar con escolares de otros centros. El proyecto cuenta con el apoyo de Acción Magistral, BBVA, la Fundación Ayuda contra la Drogadicción y la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco.