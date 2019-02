The examples populate this alert with dummy content

BIENNAL MANCOMUNITAT ArtNostre creix en la seua sisena edició amb 16 municipis participants L'exposició itinerant de les comarques comença el 26 d'abril a Muro amb moltes novetats, reforçant les xerrades i tallers didàctics lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/02/2019) La Biennal d’Arts Plàstiques de la comarca, ArtNostre, ha obert una nova convocatòria, que portarà les últimes novetats en art contemporani als diferents racons de la comarca fins a 2020. En total, 16 municipis, tres d’ells externs a la Mancomunitat, -Bocairent, Villena i Ibi-, s’alternaran durant dos anys la mostra col·lectiva, que aquest any reforça la seua vessant pedagógica, centrada en visites guiadas, conferències i tallers, a la que podrà accedir qualsevol localitat que ho sol·liciti. La biennal arrenca el 26 d’abril a Muro. A la convocatòria podran presentar les seues obres, de temàtica i tècnica lliure, de manera individual o col·lectiva, els artistas que ho desitgen fins el 8 de març de 2019. Altra de les novetats és que els vint seleccionats rebran una compensació econòmica de 100 euros cadascú, a banda del premiat, que obtindrà 1.000 euros. Les bases de la sisena edició d’ArtNostre ja estan disponibles a la pàgina web de la Mancomunitat.