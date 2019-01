The examples populate this alert with dummy content

FOTOGRAFÍA Artvisual Producciones, la macrofotografía como herramienta para el turismo y el patrimonio Jorge Pastor y Lucio Abad acuden a los estudios de Radio Alcoy para explicar en proyecto novedoso que cada vez tienen más consolidado domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/01/2019) El sello de calidad de Artvisual Producciones Alcoy cada vez se extiende en más proyectos tanto por Alcoy, su comarca como a nivel nacional. El proyecto encabezado por Lucio Abad y Jorge Pastor de macrofotografía de 360 grados ya ha trabajado con artistas locales como Ignacio Trelis, Germán Aracil, Miguel Peidro, Manolo Arjona o David Pastor, junto a los históricos Lorenzo Casanova y Ramón Castañer y sus murales de la iglesia de Maria Auxiliadora del colegio Salesianos San Vicente Ferrer. A nivel de artistas nacionales han trabajado con un Premio Reina Sofía como es Jesús Lozano Saorin, Luis Gaya, Premio Duque de Alba en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, Modesto Trigo, Miguel Ángel Moyá o Carmen Mansilla entre otros, todos ellos pertenecientes a la Fundación Arcilla de Madrid con su exposición ‘Nueva realidad’ patrocinada por la Fundación CAM en Elche o el último trabajo en el Mas de Sopalmo del pintor Antoni Miró. En cuanto a espacios emblemáticos que han fotografiado en Alcoy y comarca junto a la iglesia de María Auxiliadora antes citada están el Casal de Sant Jordi, la iglesia de Sant Jordi, la iglesia del Santo Sepulcro, uno de sus últimos trabajos y que se puede ver haciendo click en este enlace, las pinturas rupestres de la Sarga, con una ponencia sobre este trabajo en las jornadas organizadas por la asociación Legado Histórico en el IVAM CADA Alcoi bajo el título 'Cómo poner en valor el patrimonio histórico', el Palau Comtal, el Castell de Guadalest, la iglesia de Benicarló, la iglesia de la Inmaculado Concepción de Ontinyent, entre otros parajes y lugares emblemáticos de Alcoy y comarca. Jorge Pastor y Lucio Abad nos han explicado en los estudios de Radio Alcoy cual es su proyecto en el que llevan ya cerca de cuatro años trabajando y que supone una herramienta perfecta como elemento dinamizador del turismo y la creación de una documentación gráfica en calidad macro muy difícil de superar, que deja un gran legado histórico, incluyendo las imágenes de tours virtuales en las redes sociales, youtube y google maps, así como a nivel de patrimonio para tener perfectamente inventariado al detalle el estado de conservación de edificios y obras de arte.