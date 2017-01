The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Asalto en el Manuel Broseta de Banyeres Los investigadores vinculan este suceso en el Instituto de Enseñanza Secundaria al robo en chales y casas de campo de la zona martes, 17 de enero de 2017 El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Banyeres de Mariola Profesor Manuel Broseta, ha sufrido el asalto de los ladrones. El domingo por la mañana se llevaron el dinero de las actividades complementarias y transporte escolar. El robo se saldó con daños en el mobiliario y material administrativo, según ha informado la dirección del centro. Los ladrones efectuaron un primer asalto en la mañana del sábado con el fin de inutilizar la alarma y repitieron su visita el domingo a mediodía cuando el servicio de seguridad realizaba las tareas fuera del centro con el fin de reactivar la alarma. Los delincuentes aprovecharon este intervalo para consumar el robo. Asaltaron las dependencias de la secretaría, donde forzaron la caja fuerte con una radial y accedieron a los armarios blindados situados en el despacho de secretaría y en el área de reprografía. Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que investigan el caso. Este delito se suma a los asaltos en chalés y casas de campo situados en las cercanías de la población y que los investigadores vinculan a los mismos autores.