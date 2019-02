The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Asamblea de Guanyar Alcoi para preparar sus primarias Tendrá lugar el martes 12 de febrero a las 19 horas en el Centre Ovidi Montllor - La portavoz de Guanyar, Estefanía Blanes, presentada como candidata a Les Corts por Esquerra Unida lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/02/2019) Guanyar Alcoi ha convocado una asamblea para iniciar su proceso de primarias. Será en el Centre Ovidi Montllor este martes 12 de febrero a partir de las 19 horas. El orden del día de esta asamblea tendrá tres puntos destacados. Primero se informará del estado en el que se encuentran las negociaciones con Esquerra Unida y Podem en busca de reeditar la confluencia de las pasadas elecciones. Una vez informado el estado de estas negociaciones se decidirá la ruta a seguir, los siguientes pasos a dar. Después, en un tercer punto, se informará sobre el proceso electoral y sobre el calendario de primarias. Se dirá a los asistentes los días que habrá de plazo tanto para formar parte del censo como de presentar candidaturas, así como el plazo de votaciones que irá del 27 de febrero al 3 de marzo. Cuando se haga el recuento de votos se conocerá la candidatura ganadora. Por otro lado, Estefanía Blanes, portavoz de Guanyar Alcoi, ha sido presentada como candidata de Esquerra Unida País Valencia para las elecciones autonómicas, a las que aspirará como número 3 en el caso de que se apruebe en referéndum la confluencia con Podem.