HISTORIES NOSTRES Aspectes historicistes de la festa Ricard Bañó analitza el rigor històric de la celebració dels Moros i Cristians lunes, 14 de mayo de 2018 Històries Nostres (14/05/2018) L'historiador Ricard Bañó analitza aquest dilluns en Històries nostres el rigor històric de les festes de Moros i Cristians. Parla d'alguns dels termes que acompanyen aquesta celebració com el nom d'algunes filaes i també de vocables associats a aquesta etapa que es conmemora.