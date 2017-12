The examples populate this alert with dummy content

FINAL AT. SAGUNTINO 1 - 0 CD ALCOYANO El CD Alcoyano visita al Atlético Saguntino, campo complicado por las condiciones del terreno de juego y por el rival - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige Sheila García sábado, 09 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano de Galiana se enfrenta al Atlético Saguntino en un partido en el que el equipo que mejor se adapte a las condiciones del terreno de juego tendrá mucho ganado.