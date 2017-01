The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL Ateval aplaude el éxito de Heimtextil, que cierra con más de 75.000 visitantes La patronal Textil destaca la concurrencia de profesionales que se han acercado a los expositores, 18 de ellos de empresas de la comarca viernes, 13 de enero de 2017 La patronal textil destaca el nivel de negocio de Heimtextil, la principal feria del textil hogar, que cierra sus puertas tras recibir a más de 75.000 visitantes, de 115 países distintos. En la feria, que se inició el pasado martes 10 de enero, han acudido 2.960 expositores de todas las áreas geográficas. Ateval resalta la fuerte afluencia de visitas profesionales que han recibido las empresas expositoras, 18 de ellas de la comarca. Señala la patronal que las firmas han realizado nuevos contactos comerciales que esperan traducir en importantes pedidos a corto y medio plazo. En el certamen han participado 117 empresas españolas, lo que las sitúa en el quinto lugar del ranking de exhibición en el evento comercial más importante del año que precisamente inaugura el calendario ferial internacional del textil hogar. La exhibición ha permitido a los expositores presentar las últimas colecciones y novedades de sus productos, donde las empresas españolas han tenido muy buena acogida por parte de prescriptores y compradores, tanto para el canal residencial como el canal contract. El textil valenciano, representado por ATEVAL, se ha visto arropado por la visita de autoridades institucionales, entre las que se destacan, entre otros, la presencia primero del Conseller de Economía e Industria, Rafael Climent y el Presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que han podido comprobar el potencial de la oferta de las comarcas textiles valencianas.