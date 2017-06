The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Ateval destaca el cambio de tendencia del textil valenciano La junta general de la patronal autonómica valora que el sector exporte casi la mitad de lo que produce miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2017) Ateval, la patronal textil valenciana, ha constatado el cambio de tendencia en el sector autonómico. Lo ha hecho durante la junta general que ha celebrado este miércoles en Alcoy. Así lo indican los datos de 2016, ha dicho su presidente, León Grau: “Hemos conseguido variar una tendencia negativa hacia otra positiva. Pero ni mucho menos ha sido fácil”, ha señalado en su intervención. Grau ha destacado la mejora del sector durante los últimos dos años, con un aumento del empleo y de la cifra de negocio. El presidente de Ateval ha resaltado que las empresas valencianas, con 857 millones vendidos el año pasado en el extranjero, exportan ya casi la mitad de lo que producen. Ante la junta de Ateval ha presentado la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, el anteproyecto de Ley de Áreas Industriales. Grau aplaude que la Generalitat apueste por mejorar las condiciones de los polígonos. El presidente de la patronal ha pedido a la representante de la Generalitat más apoyo para la renovación de maquinaria. El sector ha presentado solicitudes por valor de cerca de cinco millones para optar a una línea dotada con 1,4 millones.