NEGOCIACIÓN Ateval fomenta la internacionalización de la feria Home Textiles Premium La patronal promociona el certamen en Frankfurt y París para ganar expositores extranjeros lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ateval busca en Frankfurt y París nuevas empresas para la feria Home Textiles Premium. La patronal valenciana está desarrollando una intensa actividad para atraer nuevas firmas a la feria que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid el próximo mes de septiembre. Uno de los objetivos es ampliar la presencia de empresas extranjeras en un certamen de marcado carácter nacional en sus tres primeras ediciones. León Grau, presidente de Ateval, explica que han mantenido contactos tanto en Heimtextil como en Paris Deco off, celebrada la semana pasada, para conseguir que firmas internacionales estén en la principal feria del sector en España. Home Textiles Premium reunió el año pasado 98 empresas que presentaron 171 marcas. El certamen tuvo más de 2.000 visitantes.