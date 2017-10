The examples populate this alert with dummy content

REINDUSTRIALIZACIÓN Ateval lanza un plan a tres años para consolidar el textil La 'hoja de ruta sectorial', definida por expertos y empresarios, plantea medidas para modernizar el sector, retener el talento y fomentar la internacionalización jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/10/2017) El textil valenciano ha puesto en marcha un plan a tres años para mejorar su competitividad y contribuir a la reindustrialización de la comunidad. El plan sectorial diseñado por Ateval se basa en tres puntales: la modernización industrial, la retención del talento y la internacionalización del sector. Los expertos de la Comisión Europea, la Generalitat, catedráticos y dirigentes de empresas textiles que han participado en la redacción de la denominada "hoja de ruta sectorial" abogan por la inversión en digitalización y la mejora de la eficiencia energética. La patronal valenciana, con el apoyo de Euratex, busca la implicación de la Comunidad Europea para que apoye la inversión productiva. Para retener el talento, la patronal prepara una campaña que muestre los atractivos del sector y apuesta por mejorar la formación de los directivos. En cuanto a internacionalización, Ateval defiende mayores controles aduaneros, la cooperación entre empresas para vender en el exterior y buscar apoyo en los grandes grupos de moda de España. Este plan con un plazo de ejecución de tres años es el resultado de las mesas de alto nivel organizadas por Ateval el pasado mes de febrero.