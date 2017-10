The examples populate this alert with dummy content

CONVENIO Ateval lidera la creación de un clúster europeo de textiles técnicos El acuerdo con la patronal catalana AEI Tèxtils busca ampliar mercados en Asia, Sudamérica e Israel miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/10/2017) La Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval) y la AEI Tèxtils han firmado un convenio de colaboración para la implementación y ejecución del proyecto europeo EU-TEXTILE2030 que coordina Ateval. El objetivo de este importante proyecto de la UE es crear un clúster europeo de textiles técnicos que permita abrir y competir en los mercados de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Israel, Colombia y Sudáfrica. El convenio, firmado por el presidente de Ateval, León Grau, y la directora de la AEI Tèxtils, Ariadna Detrell, permitirá la creación de la Asociación Europea de Clústeres de Textiles Técnicos conformada por clústeres de España, Francia, Italia, República Checa y Alemania. Esta colaboración impulsará el desarrollo de actividades internacionales conjuntas en beneficio directo de los miembros y fomentará la cooperación transfronteriza e intersectorial. El proyecto EU-TEXTILE2030 da continuidad a TEXTILE2020, una de las iniciativas más importantes de la Unión Europea en materia textil. En su conjunto supone una gran estrategia internacional para asegurar, reforzar y ampliar la competitividad de las pymes europeas en el sector de materiales textiles avanzados (ATM). El consorcio está formado por siete clústeres de los cinco países participantes. Tras la firma del convenio, se ha creado una Comisión Gestora formada por un representante de cada entidad. Por parte de Ateval se ha designado a Felipe Carrasco, director de Proyectos Internacionales, y por parte de AEI Tèxtils a su directora Ariadna Detrell. Para Carrasco este acuerdo con AEI Tèxtils, en el marco de EU-TEXTILE2030, significa un fuerte impulso a la competitividad de los textiles técnicos: “De forma creciente contribuyen sólidamente al aumento de la producción industrial en Europa. Tanto es así que en el año 2016 el total de las ventas de textiles técnicos desde Europa al resto del mundo suponen ya el 38 % del total de las ventas de la industria textil. Este crecimiento ha significado en generación de empleo, que la industria de textiles técnicos sea la mayor contribuyente de empleo textil de la EU-28 (excluyendo a la industria de la confección) según datos de la patronal europea EURATEX”. Ariadna Detrell, por su parte, destaca la importancia de EU-TEXTILE2030 para las empresas europeas de textiles técnicos ya que “facilitará la entrada a nuevos mercados a la vez que promoverá la cooperación entre empresas de los clústeres participantes. El acuerdo con ATEVAL permitirá aunar y coordinar esfuerzos tanto en el marco del proyecto como en otras actividades, en beneficio de las empresas de ambas entidades”. Los textiles técnicos son materiales, o productos textiles, cuyas características de comportamiento a diversas exigencias técnicas y las propiedades funcionales tienen más importancia que las estéticas o decorativas. El año 2015, la facturación del sector de textiles técnicos a nivel mundial fue de 137.500 millones de euros, con una media de crecimiento anual del 4,5 %, según el área de aplicación, para el período 2015-2020.