BALANCE Ateval y UGT cifran en un 90% de empleados la aplicación del nuevo convenio textil El sindicato destaca las ventajas salariales y laborales del acuerdo, rechazado por CCOO al no llegar al salario mínimo de 1.000 euros viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El 90% de los trabajadores textiles de la Comunidad Valenciana se ha acogido al nuevo convenio colectivo del sector, firmado por la patronal y el sindicato UGT. Los firmantes han analizado la aplicación del acuerdo, que fue rechazado por Comisiones Obreras al no alcanzar el salario mínimo de 14.000 euros anuales. En la reunión, la patronal Ateval informó de que más del 90% de los trabajadores de las empresas asociadas han presentado el escrito de adhesión al convenio, necesario para que les sean de aplicación las cláusulas. UGT asegura que la práctica totalidad de empresas textiles de la Comunidad Valenciana están asociadas a Ateval. La central sindical aspira a que el 100% de los empleados firme el acuerdo. El sindicato no duda de que el convenio “aportará estabilidad al sector, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores”. El documento implica reducciones de jornada en las diferentes modalidades de turnos de trabajo, prevé incrementos salariales del 2% para 2018 y 2019, y del 1,8% con un día de libre disposición para 2020. Para UGT es importante haber recuperado la cláusula de revisión salarial, inédita en los últimos convenios. Otra de las claves del acuerdo es el aumento del 3% anual en el salario mínimo. El incremento no alcanza los 14.000 euros anuales recogidos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Por ese motivo Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en el sector, se negó a firmar el acuerdo.