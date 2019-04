The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 OLOT Atraco de Marcos Latorre La actuación del colegiado ha marcado el tramo final del encuentro al no señalar dos penaltis claros a favor del Alcoyano - Barrera se pregunta cómo un árbitro aragonés pita un partido a un equipo que está en lucha directa con el descenso con dos equipos aragonés, Teruel y Ejea sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La lluvia no ha sido impedimento para que el encuentro previsto entre el CD Alcoyano y la UE Olot correspondiente a la jornada 34 de la temporada se aplazase. A pesar de que el estado del terreno de juego no era el idóneo, el encuentro se ha vivido en El Collao tras una jornada deportiva marcada por el Trofeu Filaes. Los de Mario Barrera han disputado un partido marcado finalmente por la actuación del árbitro, Marcos Latorre, que no ha señalado dos penaltis claros a favor de los locales en los últimos minutos del encuentro. Sin embargo, en el final de la primera parte sí que ha señalado uno cometido por Barreda, que ha subido al marcador tras marcar Héctor Simón. Con el 0-1 se ha llegado al descanso, tras el gol del rival y después de una mala primera parte del Alcoyano que no ha generado apenas peligro y no ha disparado a puerta. La segunda parte ha sido muy distinta y los blanquiazules se han venido arriba después de que el empate 1-1 subiese al luminoso de El Collao por el gol en propia puerta del Olot. El Alcoyano ha comenzado a generar peligro y a llegar a la portería rival. En los últimos instantes de la segunda parte el colegiado ha dejado pasar dos penaltis cometidos sobre el Deportivo generando el enfado dentro y fuera del césped. Entre gritos de ‘burro, burro’ y pitos, Marcos Latorre se ha marchado de El Collao tras pitar el final y sumar un punto el Alcoyano después de no poder aprovechar sus mejores momentos y sumar tres puntos que le hubiesen facilitado las cosas de cara a depender de sí mismo y salvar la categoría. En sala de prensa el entrenador del Alcoyano se ha preguntado como era posible que un colegiado aragonés, sea el designado para arbitrar un partido de un rival directo de dos equipos de Aragón, como lo son el Teruel y el Ejea, que se han visto beneficiados por el pesimo arbitraje. Aunque este argumento no lo ha puesto como excusa al empate. Once titular: Bañuz, Fomeyem, Hermosa, Barreda, Anaba, Navarro, Omgba, De Lerma, Lino, Óscar Díaz y Braulio. Banquillo: Javi Ortega (PS), Primi, Nieto, Córcoles, Vicente, Rubio y Pino. La próxima jornada se disputará el domingo 28 de abril a las 12 horas, a domicilio, ante el Ejea.