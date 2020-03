The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Atrapada en el paraíso La restricción en los vuelos recluye en la isla de Bali a una alcoyana entre el grupo de algo más de 200 españoles, sin garantías de regresar a casa jueves, 19 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La alcoyana Ana Micó tenía programado regresar de Bali el próximo 24 de marzo. El estado de alarma y ha dado al traste con los planes del grupo de 8 amigas con el que hace una semana inició su viaje al paraíso de la isla de Indonesia. “Al decirnos que debíamos regresar antes, hemos intentado gestionar y adelantar nuestro vuelo de regreso, pero ha sido imposible”, ha explicado a Radio Alcoy vía Whatssapp. Según su relato “los vuelos reubicados pasan por Singapur y allí no pueden entrar españoles que hayan estado hace 14 días en España y nosotros no podemos utilizar el vuelo en el que nos han reubicado, porque hemos estado hace 7 días”. La alcoyana explica “están cerrando aeropuertos y solo podemos regresar vía Doha, pero de las 8 chicas que somos a 6 nos reubican vía Singapur y dos vía Doha (Catar)”. Añade que “la embajada nos indica que regresemos cuanto antes pero no nos dan solución, ni tenemos forma segura de regresar a España o que los vuelos vayan a poder salir”. La alcoyana explica que se encuentra en el aeropuerto de Bali “tratando de gestionar la vuelta”. Asegura que no ha podido contactar con la aerolínea con la que voló a Bali, Lufthansa, y la de Singapur Airlines “no nos deja subir al avión”. A través de Instagram está informando de su situación para ver si recibe respuesta. Este jueves se ha incorporado a un grupo de Whatssap que integran otros españoles, 206, que como ella han quedado atrapados en el paraiso sin garantía de regresar a casa.