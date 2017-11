The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Atropello al Unión Alcoyana El Xaloc Alacant golea por 1-6 al Unión Alcoyana en un partido para olvidar por la falta de gol lunes, 13 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Xaloc Alacant salía de Alcoy con un 1-6 a su favor y con el segundo puesto de la tabla clasificatoria en el bolsillo en un partido que estuvo mucho más igualada de lo que el resultado final reflejó. Si bien el conjunto visitante, con una plantilla de mucha calidad y experiencia en categorías superiores, dominó la posesión del balón durante casi todo el encuentro, no creaba excesivos problemas en los primeros minutos a la meta defendida por Jacobo. Tanto es así que los nuestros se adelantarían en el marcador en una jugada de córner perfectamente ejecutada entre Carlos y Adri (7’). El partido seguiría igual, posesión y poca profundidad visitante y buena defensa alcoyana. En el 13’ se igualaría la contienda. Una buena jugada posicional de los azulones provocaba un balón picado en el mano a mano con Jaco que se iba alto y desviado pero que encontraría rematador al segundo palo. El 14’ y el 15’ marcarían el partido. Un gol de falta y otro de doble penalti respectivamente pusieron una diferencia en el marcador que no se veía reflejada en la pista ya que entre medias y hasta finalizar la primera parte, Carmona, Mauro y Bili tuvieron ocasiones clarísimas para empatar y acercarse en el marcador pero el meta alicantino realizó paradas de muchísimo mérito. El descanso sirvió para ajustar el juego local y para seguir trabajando en el partido. Los nuestros seguían en media pista esperando a los visitantes pero la intensidad en ataque subió. Adri en un mano a mano y Bili en una falta que se fue por poco pudieron poner el 2-3. Los nuestros, al igual que contra el Aspe, estaban por debajo pero creaban mucho en ataque. El gol local se acercaba pero no llegaba y en una pérdida en la salida de presión llegaría el 1-4 (28’). Los de Javi Silvestre no se vendrían nunca abajo y siguieron creando muchos problemas al Xaloc por mediación de Carlos, Mauro, Carmona o Bili que marraría dos doble-penaltis, el primero al palo y el segundo detenido por el inspirado meta visitante. Ante la falta de gol y con el equipo local presionando en el área visitante llegarían el 1-5 (38’) y el 1-6 (39’) en dos contras mal defendidas por los nuestros. Resultado amplio en contra, tanto en contundencia defensiva como en acierto de cara a gol, a mejorar de cara a la próxima salida a Horadada ya que con un poco de acierto en ambas facetas el partido hubiera tenido otro devenir. Como positivo, las buenas sensaciones mostradas por los de Javi Silvestre ya que durante grandes fases del partido estuvieron de igual a igual ante uno de los claros favoritos a estar luchando por el campeonato de liga. El resto de la jornada deparó: Ibi - Aspe (5-3), La Vila - Albatera (1-2), Calpe - Horadada (5-5) y Petrer - Ye Faky (3-3). El Ibi lidera la tabla (12pts), le siguen el Xaloc (11pts) y nuestro Unión Alcoyana FS (9pts).