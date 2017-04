Augmenten les visites a la Font Roja en Setmana Santa

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/04/2017)

La Font Roja es consolida com a destí de natura durant la Setmana Santa. El centre d'informació a visitants va atendre entre el Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua a 1.813 persones, un 20% més que l'any anterior, les dades del qual inclouen, a més, els visitants del Dijous Sant. No obstant això, l'ús de l'autobús especial habilitat durant aquestos dies per l'Ajuntament és limitat. El van emprar 320 persones, gairebé el 18% dels visitants, per pujar al paratge. El servei de baixada el van utilitzar 314.

"Estem molt satisfets perquè cada vegada hi ha més visitants al parc", manifesta el regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez, qui destaca que la zona d'acampada va estar a màxima capacitat el Dissabte de Glòria i el Diumenge de Resurrecció. Els usuaris van gaudir per primera vegada de vestuaris amb dutxes. Aquest servei es va prestar presentant el permís d'acampada.

El servei especial d'autobús durant la Setmana Santa pretén evitar la massificació de vehicles al santuari. La pujada en cotxes particulars queda prohibida quan l'aparcament està ple. Enguany, el nombre de vehicles que van arribar a la Font Roja va ser de 362, enfront dels 258 de l'any anterior.