EDUCACIÓN Aulas sin fronteras Alumnos de Cotes Baixes y del centro danés Mercantec desarrollan proyectos conjuntos en tecnología e informática viernes, 29 de septiembre de 2017 Alumnos del instituto Cotes Baixes de Alcoy trabajan junto a estudiantes del centro danés Mercantec en la resolución de retos tecnológicos a través de un proyecto formativo de carácter internacional. La experiencia, sin precedentes en la ciudad, se ha gestado a través de la Xarxa FP, en la que Alcoy es la segunda ciudad, tras Barcelona, con mayor número de intercambios. Durante 10 días, 38 alumnos del instituto Mercantec, de Viborg (Dinamarca) cooperan con 33 estudiantes de primero de Bachillerato Tecnológico. Trabajan en cuatro retos, uno por área: mecanizado, madera, programación en arduino y automatizado. El resultado son proyectos como un barco de corcho controlado con el móvil, el diseño de piezas en tres dimensiones o la construcción de una puerta automática. El director del instituto Cotes Baixes, Fernando Sansaloni, explica que el centro inició el curso pasado un modelo de enseñanza que fusiona la tecnología y la informática mediante retos planteados a los alumnos. “Este año hemos internacionalizado la experiencia”, apunta. Los alumnos están encantados con el trabajo que realizan junto a los alumnos daneses. Uno de ellos, Hipòlit Raigat, destaca que los estudiantes de Alcoy están “más acostumbrados” a trabajar en equipo que los daneses, “que van más por libre”. La barrera del idioma no es un obstáculo, como asegura Mireia Seguí. “Nos entendemos bien”, recalca. La llegada de los alumnos daneses, acompañados por seis profesores, la ha gestionado la Xarxa FP, a la que pertenece Alcoy. La mobility manager de la red en Alcoy, Magui Candela, resalta los resultados de la iniciativa. Solo Barcelona supera a Alcoy en número de alumnos que participan en intercambios. Según afirma, la empleabilidad de los alumnos que estudian en el extranjero está por encima de la media.