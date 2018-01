The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Aumenta la afiliación a la Seguridad Social en la comarca L'Alcoià cierra 2017 con un incremento del 3,6% respecto al año anterior, mientras que el crecimiento en El Comtat alcanza el 5,6% lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La afiliación a la Seguridad Social aumentó el año pasado en la comarca. En L’Alcoià el año 2017 acabó con 34.912 trabajadores afiliados, un 3,6% más que a finales de 2016. El aumento interanual se produjo pese al estancamiento de la afiliación en el último trimestre. Solo hubo 13 nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social, según datos del Instituto Valenciano de Estadística. En El Comtat el aumento de la afiliación fue del 5,6% durante el año pasado. Con 9.746 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, el incremento en el último trimestre fue del 4,4%. En la Comunidad Valenciana la afiliación creció el pasado año un 3,6%. En la provincia, el aumento anual fue del 3,8, aunque el último trimestre se saldó con una caída del 1,7%.