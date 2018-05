The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Aumenta la participación en la elección de mayorales 937 asociados eligen a los siete nuevos encargados de fomentar el culto a San Jorge y conservar su iglesia domingo, 27 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La participación en la elección de mayorales de la Asociación de San Jorge celebrada este sábado ha aumentado un 50% respecto a los comicios de hace dos años. Votaron 937 asociados, el 10,90% del censo. La jornada arrancó a las 8.30 horas, dos horas antes de lo habitual. La medida resultó positiva y el flujo de votantes fue constante durante las primeras horas. De los once candidatos, los siete elegidos para incorporarse al grupo dedicado al fomento del culto a San Jorge y conservar su iglesia son: Francisco Belda (filà Llana), Dionisio Balaguer (filà Mozárabes), Juan José Ferri (filà Andaluces), Juan Santacreu (filà Navarros), Fernando Jordà (filà Asturianos), Juan José Jordà (filà Aragonesos) y Antonio Aparisi (filà Domingo Miques). El candidato más votado, Francisco Belda, obtuvo el respaldo de 510 asociados, más de la mitad de los votantes.