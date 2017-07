The examples populate this alert with dummy content

PISCINAS MUNICIPALES Aumentan un 46% los visitantes en las primeras semanas 9553 personas han disfrutado de las piscinas José Trenzano, Caramanchel y Batoi entre el 15 y el 30 de junio jueves, 06 de julio de 2017 Las cifras de visitantes de las dos primeras semanas de la temporada de piscinas municipales ha superado todas las previsiones. Si en 2016, del 15 al 30 de junio se registraban 5123 visitantes a los 3 recintos públicos, este año el número de usuarios casi se ha duplicado llegando a los 9553. Por piscinas, José Trenzano ha recibido 5589 visitantes frente a los 2721 de 2016; Caramanxel, 2602 frente a los 1645 del año pasado y Batoi 1362 personas cuando en 2016 fueron un total de 757 visitantes. El concejal de deportes, Alberto Belda, destaca el uso masivo que los alcoyanos realizan de las piscinas: «El uso intensivo de los alcoyanos de las piscinas públicas sigue aumentando. Evidentemente, la climatología siempre tiene una importancia clave en las cifras de usuarios pero, pensamos que los abonos y el buen mantenimiento de los recintos también son puntos a favor que los ciudadanos valoran, y que hace que nuestros recintos tengan mucho público». Al 2017, la Concejalía de deportes también ha ampliado las actividades de dinamización de la piscina José Trenzano y serán en total 4 a lo largo del mes de julio. Hoy jueves se celebra la primera de las actividades programadas a la piscina José Trenzano de 10 a 13 horas. Se trata de actividades acuáticas para menor de 16 años. También hay que destacar que el lunes 10 habrá entrada gratuita a los mayores de 65 al recinto de la piscina José Trenzano, que se repetirá el lunes 17. Y el jueves 20 de julio volverá a haber actividades acuáticas para menores de 16 años en el mismo recinto.