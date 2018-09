The examples populate this alert with dummy content

BALANCE PISCINAS Aumentan los visitantes a las piscinas municipales Durante 2018 han accedido a las piscinas municipales 50.035 personas, en 2017 en el mismo periodo lo hicieron 45.656 miércoles, 12 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A pesar del mal tiempo de este verano en la ciudad, las piscinas municipales de Alcoy han tenido este verano mejores cifras de asistentes que el año pasado. En 2018 han ido 811 usuarios en septiembre, 13.198 en agosto ,26.439 en julio y 9.587 en junio, mientras que en 2017 fueron 264 en septiembre, 12.556 en agosto, 22.921 en julio y 9.915 en junio. En cuanto a los usuarios por piscinas , 23.986 personas han ido a la Piscina Municipal José Trenzano en 2018, por 23.389 en 2017, a la de Caramanxel Juan Agudo Garat; 16.933 en 2018 y 14.544 el año pasado y a la de Batoi; este año 9.126, mientras que el anterior lo hicieron 7.723. Recordamos que este año se han invertido 100.000 euros a las piscinas municipales, 70.000 euros más que los últimos años, tal como explicó el edil de Deportes, Alberto Belda, en rueda de prensa, se han hecho mejoras comunes a las 3 piscinas; con una nueva señalética con el mismo formato para todas las instalaciones deportivas, también se ha pasado a tener un control de acceso informatizado con un programa informático, mientras que antes el control era manual, se han instalado bancos nuevos y se han repintado todas las piscinas. En cuanto a las actuaciones particulares, en la Pisicina José Trenzano, se ha cambiado el césped natural del fondo de la piscina por artificial después de las constantes quejas de los usuarios, puesto que se producía barro y no era una zona con uniformidad. También han instalado 3 nuevos cenadores para dar sombra, han puesto suelo de seguridad en el parque infantil, han hormigonado los laterales de la pista deportiva, cambiado los filtros de la piscina y han adecuado el interior del bar que estaba muy deteriorado. Además, en Batoi se han mejorado las sombras y se ha pintado, mientras que a la piscina de Caramanxel Juan Agudo Garat, han mejorado el acceso tanto a la piscina como al bar, con una nueva puerta y rampa, también han cambiado la canaleta de desague. El concejal de Deportes, Alberto Belda, recordó que «Las inversiones para mejorar las piscinas municipales, unido a las nuevas tarifas y la implantación de bonos que creamos, ha producido un considerable aumento de usuarios en las últimas temporadas. También hemos aumentado la oferta lúdica». Recordamos que entre las medidas que se crearon estaba la gratuidad de todas las piscinas a niños y niñas menores de 5 años, precios reducidos para los jóvenes entre 6 y 16 años y jubilados, así como la reducción del precio de la entrada para los mayores de 16 años. En cuanto a los buenos recordamos que hay de 20 o 50 tickets para todos los tramos de edades, además de un abono que permite acceder a las piscinas durante todo el periodo de apertura, sin limitación de baños, incluyendo hay modelos de bonos familiares.