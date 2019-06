The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Aumento de las donaciones de sangre en L'Alcoià en el último año Mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre y durante esta tarde el Centro de Transfusión de Alicante está en el hospital Virgen de los Lirios jueves, 13 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/06/2019) Las donaciones de sangre en la comarca de L'Alcoià han subido un 3% en último año según explican desde el Centro de Transfusiones de Alicante. En L'Alcoià han sido 4.171 las donaciones recibidas en 2018 de las que 1.964 han sido procedentes de Alcoy, por las 1.125 del Comtat como explica el responsable de comunicación, Alfonso Parra. Mañana viernes es el Día Mundial del Donante y hoy mismo, esta tarde, en el hospital Virgen de los Lirios estará el Centro de Transfusión desde las 16,30 a 20,30 horas. Parra explica que hay cierta necesidad de los grupos negativos pero en general cuentan con unos buenos niveles de reservas de sangre para encarar el verano, aunque siguen pidiendo nuevos donantes bajo el lema 'Con una donación se salvan tres vidas'.