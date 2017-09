The examples populate this alert with dummy content

HOME TEXTILES PREMIUM Autoanálisis del textil en plena feria RADIO ALCOY reúne al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, el presidente de Ateval, León Grau, y el director de Aitex, Vicente Blanes para debatir el estado del sector viernes, 08 de septiembre de 2017 más información Home Textiles: un mar de diseño e innovación Radio Alcoy ha reunido en Home Textiles Premium a tres de los pilares básicos del sector textil: los empresarios, el instituto tecnológico y la administración. En la misma mesa se han sentado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, el presidente de Ateval, León Grau, y el director de Aitex, Vicente Blanes. Sobre la mesa del debate, entre otros asuntos la recuperación del sector, la necesidad de nuevas ayudas a las empresas y de atraer a jóvenes cualificados.