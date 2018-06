The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Avalancha de medios para frenar un incendio en Mariola El fuego se ha declarado sobre las 16.00 horas en el Preventorio lunes, 18 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un incendio afecta al Parque Natural de la sierra de Mariola. Están trabajando en la extinción tres medios aéreos, cuatro dotaciones de bomberos y tres unidades de bomberos forestales con tres autobombras. El fuego se ha declarado en la zona del Preventorio.