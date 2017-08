The examples populate this alert with dummy content

MERCADO LABORAL Avalem joves fomenta la creación de 250 empleos en la comarca El plan del Consell para ocupar a menores de 30 años deja una inversión de 3,6 millones de euros en L’Alcoià y El Comtat sábado, 26 de agosto de 2017 El plan autonómico de fomento del empleo juvenil (Avalem joves), deja en L’Alcoià y El Comtat una inversión de 3,6 millones de euros con los que 17 ayuntamientos y la Mancomunidad van a contratar a alrededor de 250 menores de 30 años. La duración de los contratos oscila entre los 7 y los 12 meses, si bien la mayor parte de administraciones ha apostado por aprovechar el rendimiento de estos jóvenes durante un año. A través del programa de empleo cualificado, pensado para jóvenes con titulación superior, la comarca percibe 980.946 euros, según las cifras aportadas por el Servicio Valenciano de Empleo, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible. A esta línea se han acogido 13 ayuntamientos y la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat. El segundo programa, que no tiene en cuenta el nivel de formación de los participantes, está dotado con 2,6 millones de euros. Los 17 ayuntamientos beneficiados destinan mayoritariamente a estos jóvenes a labores de mejora de mantenimiento. Este plan de ayudas a la contratación, que busca reducir el desempleo juvenil, tiene tres objetivos, según ha dicho el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu: “Mejorar el empleo de los jóvenes, facilitar una primera experiencia laboral y poner en valor el talento juvenil a través de los ayuntamientos”. La comarca recibe el 6,3% de la dotación del plan, que reserva 57,4 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana. Alcoy, con 2,5 millones de euros es, con diferencia, el municipio que percibe más ayudas de las dos líneas de subvención. El Ayuntamiento ha podido contratar a 152 jóvenes. Castalla, con 600.000 euros, es la segunda localidad que percibe mayores ingresos. Localidades como Ibi o Muro no han participado en este Avalem joves.