EMPLEO Avalem Joves incorpora a otros 41 jóvenes al Ayuntamiento En tres años de funcionamiento se está ya cerca de los 400 empleados - El programa está financiado al 100% por lo que no supone ningún gasto para las arcas municipales miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/10/2019) Un total de 41 personas han empezado a trabajar en el Ayuntamiento dentro del programa Avalem Joves, y de este modo se llega a casi 400 los jóvenes, 391 en concreto, que han podido tener trabajo gracias a este proyecto que lleva tres años de funcionamiento. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, destaca la importancia de este programa y recuerda que está financiado al 100% por lo que no supone ningún gasto para las cuentas municipales. Otro dato importante que ofrece la aplicación del Avalem Joves es que el 67% de los jóvenes que participaron en este programa en 2017 están trabajando en la actualidad, lo que supone un alto dato de empleabilidad. Incluso algunos encontraron trabajo antes de terminar el año de duración del contrato laboral. De la edición de 2018 que terminó en julio de 2019 todavía no existen datos respecto a los participantes. Avalem Joves está impulsado por la Generalitat Valenciana y cofinanciado por la Unión Europea. En total la ciudad ha recibido una subvención de más de 5 millones y medio. De entre las ocupaciones encontramos desde un subalterno a un operario pasando por un arquitecto, un abogado, un educador social o un ingeniero, entre otras profesiones.