The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Avances en un proyecto para La Rosaleda que 'salva' la primera planta El Ayuntamiento y La Carrasca trabajan una solución que legaliza la plaza sin perder plazas de aparcamiento miércoles, 08 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy y la Colla Ecologista La Carrasca avanzan en un proyecto que legaliza La Rosaleda sin perder plazas de aparcamiento. El nuevo proyecto en el que trabajan el Gobierno, del PSOE, y los ecologistas implica la demolición parcial de la cubierta para que la plaza quede alineada a la rasante de la calle, tal y como reclama la sentencia que en 2005 declaró ilegal la obra realizada. Estas demoliciones, según ha podido saber RADIO ALCOY, no afectan a la primera planta, que mantendrá el número actual de plazas de aparcamiento. Este nuevo diseño lo está definiendo el arquitecto Ciro Vidal y cuenta con el visto bueno de la Colla Ecologista, según ha podido saber esta emisora. La idea es sustituir la cubierta para que la plaza quede lisa, como la plaza de España. Esa solución no afecta a la primera planta, que no perderá aparcamiento, según las fuentes consultadas. Esta solución gusta al Gobierno porque evitará posibles indemnizaciones y reducirá el coste, que en cualquier caso será mayor que el del proyecto rechazado por el TSJ, cuyo importe era de 470.000 euros. Las entradas al aparcamiento, según ha sabido RADIO ALCOY de fuentes conocedoras del proyecto, se mantienen en la misma ubicación pero estarán más integradas en la plaza. El Ayuntamiento tiene previsto presentar el anteproyecto al Tribunal Superior de Justicia para que determine si se ajusta a la sentencia y, en ese caso, convertirlo en el proyecto definitivo para desarrollar las obras.