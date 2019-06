The examples populate this alert with dummy content

REPARACIÓN Avanzan a buen ritmo las obras de consolidación del talud del río Riquer Tras las cimentaciones, se está realizando la segunda fase que consiste en la estabilización de la parte superior de este talud sábado, 29 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (29/06/2019) Las obras de consolidación del talud del río Riquer avanzan a buen ritmo tras verse seriamente afectado por un fuerte temporal hace más de dos años. Se está realizando la segunda fase de consolidación de este talud sobre el que están situadas las filaes Abencerrajes, Llana, Realistes y Muntanyesos. La primera actuación de consolidación de las cimentaciones ya está acabada y tuvo un presupuesto de 107.812 euros a cargo de la empresa Promed Consulting. La segunda consiste en la estabilización de la parte superior de este talud mediante muros y una malla anclada al terreno. Por último, se hará la demolición y la posterior reconstrucción de la terraza que se vio afectada por el derrumbe y se espera que esté acabada en septiembre. Esta segunda fase tiene un presupuesto de 402.930 euros y la está llevando a cabo la empresa Contratas Vilor. La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, reafirma esta buena marcha de las obras tras una visita que han realizado con el alcalde, Antoni Francés, y la concejal de Fiestas, Carolina Ortiz. Las arcas municipales pagarán la mitad del gasto de la obra y la otra mitad el Ministerio de Política Territorial.