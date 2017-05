The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD Avanzar alerta de que el Plan de Accesibilidad sólo analiza el 31% de las calles El colectivo recuerda que el proyecto aprobado por los vecinos en los Presupuestos Participativos contemplaba la evaluación de la totalidad de la ciudad jueves, 11 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/05/2017) Avanzar, la Asociación de personas con diversidad funcional, considera que el Plan de Accesibilidad elaborado por el Ayuntamiento está incompleto ya que sólo ha estudiado el 31% de las calles de la ciudad. El colectivo recuerda que el proyecto aprobado por los vecinos en los Presupuestos Participativos contemplaba la evaluación de la totalidad de la ciudad. A través de un comunicado Avanzar considera que las prioridades y presupuestos de intervención -a 5, 10 y 20 años- habría que modificarlas ya que no se ha tenido en cuenta un 69% de la ciudad. El colectivo señala que la evaluación no aborda todos los itinerarios de los barrios ya que sólo se fija en los principales y secundarios y que los presupuestos establecidos para solucionar los problemas no son reales. La auditoría promovida por los vecinos en 2014, dentro de los presupuestos participativos, se planteó como un Plan Integral de Accesibilidad para valorar las deficiencias de la ciudad y establecer los planes de actuación sobre la base de prioridades de uso de los ciudadanos y a los recursos económicos.