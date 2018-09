The examples populate this alert with dummy content

ACCESIBILIDAD Avanzar denuncia el veto a la educación a personas discapacitadas Critica al Gobierno por no buscar alternativas para facilitar los accesos a la formación de adultos o bellas artes, ubicados en edificios con importantes barreras miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2018) Avanzar ha acusado al Gobierno de Alcoy, del PSOE, de impedir el acceso a la educación a personas discapacitadas. El colectivo de personas con diversidad funcional critica la nula respuesta a sus propuestas para mejorar la accesibilidad de la escuela de formación de adultos y de bellas artes. Los edificios de Bellas Artes, en el mercado de San Mateo, y de Orosia Silvestre, en el Viaducto, no son accesibles para las personas en sillas de ruedas, que no pueden utilizar estos recursos educativos municipales. Avanzar denuncia que el Gobierno ha dado un “antidemocrático silencio administrativo” a su petición de buscar ubicaciones alternativas para que personas con movilidad reducida pudiesen matricularse en estos centros. El colectivo lamenta la “indiferencia y falta de sensibilidad” del equipo de Antonio Francés ante la propuesta formulada el pasado julio, que se traduce en una situación de “marginación y discriminación” de las personas afectadas, que este curso no podrán estudiar en los centros señalados. Avanzar ha pedido una reunión con el Gobierno para que explique por qué ha dejado sin poder estudiar a personas discapacitadas, por qué no ha atendido sus propuestas y qué solución va a aportar a los afectados. Plan de accesibilidad A las críticas de Avanzar se añaden las de Guanyar Alcoi, que denuncia que la ciudad sigue sin contar con un plan integral de accesibilidad. Vicky Llácer, concejal de la confluencia, apunta que el documento con el que cuenta Alcoy deja sin estudio el 70% de las calles de la ciudad. “Discrimina a personas por el simple hecho de vivir en calles que no se consideran prioritarias”, afirma la regidora. Llácer añade que “para poder planificar las actuaciones es necesario un plan integral de accesibilidad real”. La concejal no entiende por qué el alcalde, Antonio Francés, no ha explicado los motivos por los que el Ayuntamiento no encargó un plan que revisase la accesibilidad de toda la ciudad.