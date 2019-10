The examples populate this alert with dummy content

ACCESIBILIDAD Avanzar invita a una demostración sobre la accesibilidad del Àgora El miércoles 23 a las 12 horas ha citado a Ayuntamiento, partidos políticos y público en genera,l para intentar acceder al Àgora en una silla de ruedas martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/10/2019) La Asociación Avanzar ha organizado para este miércoles 23 a las 12 horas una visita guiada para comprobar las condiciones de accesibilidad de la Sala Ágora haciendo servir una silla de ruedas. El colectivo aportará dos sillas de ruedas para quienes quieran subir a ellas. La invitación es para el Ayuntamiento, grupos políticos y, por supuesto, público en general. Modesto Satorre, portavoz de este colectivo, ha manifestado su malestar con la concejal Teresa Sanjuan pues han conocido que ha declinado la invitación para esta cita. A las 12 horas se partirá de la iglesia San Mauro y San Francisco hacia el acceso del Ágora por la calle Sant Mateu con la intención de demostrar que el entorno es inaccesible para las personas con movilidad de reducida.