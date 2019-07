The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Avanzar lamenta la falta de acuerdo para alcanzar un pacto por la accesibilidad El colectivo critica al gobierno del PSOE por perder la oportunidad de crear una comisión para desarrollar acciones para eliminar barreras arquitectónicas en la ciudad jueves, 25 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Avanzar lamenta la falta de acuerdo para alcanzar un pacto municipal por la accesibilidad. Critica al gobierno del PSOE por perder la oportunidad de acordar con la oposición, técnicos y entidades acciones que contribuyan a eliminar barreras arquitectónicas en la ciudad. Pep Fuster, de Avanzar, indica que desde el colectivo se quedaron "sorprendidos" al constatar que no prosperaba la moción de crear un pacto por la accesibilidad con los votos en contra de PSOE y la abstención de Podem. Estos grupos municipales apostaron por "posturas partidistas y eso nos sorprendió y nos decepcionó" ya que "veíamos una puerta abierta y se presentaba una gran oportunidad de crear una comisión municipal de accesibilidad, que es imprescindible ya que los planes integrales de accesibilidad no se pueden llevar a cabo sin la participación", señala Fuster. Desde Avanzar siguen insistiendo en que en la mayoría de calles, edificios y dotaciones públicas de Alcoy existen problemas de accesibilidad. De ahí que pidan al ejecutivo local que reconsidere su posición y pueda crearse la comisión.