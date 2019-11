The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Avetid premia el Betlem de Tirisiti L'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià reconoce este proyecto cultural que conjuga desde hace 30 años una gestión público-privada para las representaciones de este retablo de títeres viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/11/2019) L’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià, Avetid, premia al Betlem del Tirisiti para reconocer la trayectoria de 30 años de una "perfecta simbiosis de propuesta público-privada (a cargo del Ayuntamiento de Alcoy y La Dependent) que sigue mantendiendo vivo un retablo de títeres de finales del siglo XIX, con una repercusión y afluencia de espectadores importante", indican desde Avetid. Joanfra Rozalén, gerente de la Dependent, recuerda que a finales de 1989, el Ayuntamiento asumió las representaciones "y consideró que era un patrimonio que debería estar bajo la protección de la entidad pública y que es un bien que debería mantener recorrido. Y esa ha sido la labor del Ayuntamiento y de La Dependent. Intentar llegar a una buena entente para que estos 30 años hayan sido favorables y positivos". Rozalén se ha mostrado "muy satisfecho y muy contento" por este galardón de Avetid, que recogerán el próximo lunes en una gala en el Palau de Cervelló en València. Asimismo, "para nosotros, a parte de todos los galardones, el reconocimiento más importante es el de los espectadores, que se lo han hecho suyo y que asisten de manera importante a las representaciones". La campaña escolar de representaciones del Tirisiti comenzará a finales de este mes en el Teatre Principal y, después, vendrán las funciones para todos los públicos.