TURISMO Ayudas a cambio de permitir visitas a patrimonio recuperado El Ayuntamiento crea una línea de subvenciones para rehabilitar ornamentos internos de edificios siempre que sus dueños consientan el acceso público dentro de rutas guiadas viernes, 18 de agosto de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ofrece ayudas para restaurar patrimonio a los vecinos que permitan visitas públicas a sus propiedades. Los propietarios pueden obtener hasta 5.000 euros para rehabilitar elementos ornamentales con valor histórico que estén ubicados en el interior o en jardines de edificios privados del centro histórico. A cambio de obtener estas ayudas, con un presupuesto de 15.000 euros, los vecinos deberán facilitar la visita pública de estos elementos al menos cuatro días al mes durante cinco años. Lorena Zamorano, concejal de Patrimonio, muestra su interés en que la ciudad pueda descubrir joyas actualmente ocultas, puesto que los elementos restaurados se integrarán en las rutas Descobreix Alcoi. A las ayudas podrán optar los proyectos de rehabilitación que superen los 2.000 euros. El importe de la ayuda será del 45% del presupuesto con un máximo de 5.000 euros. La concesión de las subvenciones seguirá un régimen de concurrencia competitiva.